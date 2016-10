Herbouw door brand verwoest monument Haarlem

HAARLEM - De herbouw van een door brand verwoest rijksmonument in de Kleine Houtstraat in Haarlem is deze week eindelijk van start gegaan. Wat betreft eigenaar Jos Westerdaal moet het pand voor 1 april volgend jaar uit de as zijn herrezen.

Door Henk Geist - 22-10-2016, 10:35 (Update 22-10-2016, 10:35)

Het woonhuis uit het begin van de zeventiende eeuw werd in april 2014 geheel verwoest bij een uitslaande brand. Van het pand resteert alleen nog een stuk van de voorgevel.

De vuurzee ontstond nadat Westerdaal de as uit de kachel in een...