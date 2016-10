Linda’s tabakszaak moet dicht

,,Mijn dochter Anne-Lotte is hier opgegroeid. Toen ik begon, kon ze nog onder de kassalade door lopen zonder haar hoofd te stoten.''

HAARLEM - Of ze na sluitingstijd even wilde wachten, had de verhuurder gevraagd. ’Want hij had nog wat met me te bespreken’. De onaangename mededeling die Linda van Baekel even later kreeg te horen, overrompelde haar totaal. ,,Hij zegde de huur op.’’

,,Ik dacht dat ik nog tijden door zou kunnen gaan, en nu opeens dit’’, vertelt een diep teleurgestelde Linda, die op de hoek van de Zijlweg en de Coornhertstraat een tabakszaak heeft. Hoe moet ze nou straks haar inkomen verdienen?...