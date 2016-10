Twee gewonden bij botsing met boom in Heemstede

Foto Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

HEEMSTEDE - Bij een ongeluk op de Schouwbroekerbrug in Heemstede zijn vrijdagavond twee gewonden gevallen. Een bestuurder reed vanuit Haarlem-Schalkwijk in de richting van Heemstede toen hij in de bocht in een slip raakte. De auto kwam vervolgens met een flinke snelheid tegen een boom aan.

Door Internetredactie - 21-10-2016, 22:03 (Update 21-10-2016, 22:03)

De passagier van de auto kwam met zijn hoofd tegen het voorruit aan.

Na de eerste zorg ter plaatse zijn de bestuurder en de passagier per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval was de Schouwbroekerbrug in de richting van Heemstede tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Een sleepwagen heeft de flink beschadigde auto weggesleept.