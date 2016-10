Man betrapt bij in brand steken van Auto in Haarlem

HAARLEM - Een man is vrijdagavond betrapt toen hij een auto in de brand wilde steken in Haarlem-Noord.

Door Lotte Verheul - 22-10-2016, 7:18 (Update 22-10-2016, 7:21)

Rond kwart over elf werd hij betrapt op de Vondelweg. Een aanmaakblokje was op het wiel van de auto gelegd en in de brand gestoken.

De dader ging er vandoor toen hij betrapt werd. Doordat de brand snel werd ontdekt bleef de schade beperkt.

De eigenaar van de auto werd gewaarschuwd en het blokje kon snel worden geblust en van de band worden gehaald. De brandweer is nog wel ter plaatse gekomen om te kijken of alles daadwerkelijk uit was.

De auto heeft schade aan de zijkant en de band opgelopen. De dader is nog niet gepakt.

De politie heeft in samenwerking met de brandweer de boel afgezet, vandaag zal er sporenonderzoek gedaan worden.

Op 24 september werd er ook een auto in de brand gestoken op de Vondelweg.