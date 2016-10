Sikkema: ’Verlichting moet ’t gewoon doen’

HAARLEM - De dagen lengen. En dan dient de straatverlichting in de stad het naar behoren te doen. Dat is de reactie van wethouder Cora-Yfke Sikkema (onderhoud; GroenLinks) op klachten van Haarlemmers.

Door John Oomkes - 22-10-2016, 10:39 (Update 22-10-2016, 10:40)

Zo blijkt dat de lantaarnpalen langs de Kleine Houtweg er zo’n vier weken uit liggen en dat het ’s avonds pikkedonker blijft op de Rustenburgerlaan, Twijnderslaan, Paviljoenslaan en langs het Spaarne. Voldoende voor PvdA-raadslid Moussa Aynan om een filmpje van duister Haarlem te draaien en de zaak aanhangig te maken in de raad.

In Haarlem is onderhoud van straatverlichting uitbesteed aan Vialis en Liander. Sikkema: „We hebben boetes en passen die toe. Op de Kleine Houtweg is de verlichting tweemaal gerepareerd en drie keer kapot gegaan. De oorzaak lijkt nu gevonden.”