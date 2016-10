Hondenbezitter vist dronken fietser uit sloot Heemstede

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

HEEMSTEDE - Een man die toevallig op de Zandvaartkade in Heemstede zijn hond aan het uitlaten was, heeft zaterdagavond een dronken fietser van een koude nacht in een sloot gered.

Door Floris van Bodegraven - 22-10-2016, 22:58 (Update 22-10-2016, 22:59)

De fietser fietste om even voor half tien over de Zandvaartkade toen hij met zijn fiets ten val kwam en deels in de sloot belandde. De hondenbezitter vond de fietser en waarschuwde de hulpdiensten.

Een motoragent die toevallig in de buurt was, ging op de melding af en kon samen met een omstander het slachtoffer op de kant krijgen.

De fietser bleek behoorlijk gedronken te hebben. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken en daarna in de warme ambulance naar het ziekenhuis gebracht.