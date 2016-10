Inbreker overmeesterd door bewoner in Haarlem

Foto: ANP/Roos Koole

HAARLEM - Een 28-jarige inbreker uit Haarlem is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.45 uur aangehouden in een woning op het Wijde Geldelozepad in diezelfde plaats.

Door internetredactie - 23-10-2016, 11:37 (Update 23-10-2016, 12:51)

De man klom via een raam op de bovenste verdieping naar binnen, maar kwam beneden de bewoner - die op de bank lag te slapen - tegen.

De inbreker werd overmeesterd door de bewoner en even later kon de politie hem meenemen.n raam op de bovenste verdieping naar binnen, maar kwam beneden de bewoner - die op de bank lag te slapen - tegen.

De inbreker werd overmeesterd door de bewoner en even later kon de politie hem meenemen.