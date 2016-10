Laat Rijkswaterstaat maar lekker schuiven

De schuif- en strooivloot zijn klaar voor de winter.

HAARLEMMERLIEDE - Eén dag voor de eerste vorstdag werd gemeten, controleerde Rijkswaterstaat haar ’schuif- en strooivloot’. Conclusie: zij zijn klaar voor de winter.

Door Frenk Klein Arfman - 23-10-2016, 23:57 (Update 23-10-2016, 23:57)

Als de winter verkeer en voetgangers dwars zou kunnen zitten, is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de veiligheid van de rijkswegen. Om te weten of de strooiers en sneeuwschuivers klaar zijn voor hun taken de komende winter werd op het eigen steunpunt in Haarlemmerliede alle materiaal uitgetest. De vrachtwagens, van ondernemers door RWS ingehuurd, rijden met strooibak of voorzien van sproeiers...