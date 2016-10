Vast op de Friese Varkenmarkt Haarlem

Foto Richard Stekelenburg

HAARLEM - Het is wennen voor veel automobilisten en fietsers en bromfietsers deze maandagochtend op de Friese Varkenmarkt en Hooimarkt langs het Spaarne in Haarlem. Het is de eerste dag dat de weg voor de helft wegens werkzaamheden is afgesloten.

Door Richard Stekelenburg - 24-10-2016, 10:12 (Update 24-10-2016, 10:12)

Aannemer KWS Infra is in opdracht van de gemeente begonnen aan riool, fundering en wegdek. In een later stadium zal de weg opnieuw worden ingericht.

In de 1e fase wordt: een stuk riool nabij het tankstation hersteld, de rijbaan heringericht, het trottoir aan de zijde van de woningen en de kade heringericht, de parkeervakken ingericht, de hemelwaterafvoer verbeterd, nieuwe bomen gepland en openbare verlichting aangebracht. Deze eerste fase van de werkzaamheden duurt tot 17 november.

Gemotoriseerde verkeer kan tijdens de werkzaamheden altijd vanaf de Zandersbrug richting het spoorviaduct rijden. Ook is het mogelijk om de Parklaan in en uit te rijden en de Nieuwe Gracht in te rijden. Voor fietsers is het mogelijk om in beide richtingen te fietsen. Echter wordt fietsers aangeraden een andere route te fietsen, wanneer het mogelijk is. Tijdens fase 1 zijn de parkeervakken tussen de Zandersbrug en ter hoogte van de viskraam niet toegankelijk.