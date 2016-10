Extra toezicht verpleeghuis Huis in de Duinen in Zandvoort

ZANDVOORT - Huis in de Duinen in Zandvoort, een verpleeghuis met 91 bewoners, staat onder verscherpt toezicht. De inspectie voor de volksgezondheid vindt dat de medicijnverstrekking aan ouderen met dementie in dit verpleeghuis niet veilig genoeg verloopt.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 24-10-2016, 12:59 (Update 24-10-2016, 13:01)

Voor de medewerkers van de verpleeghuis is dit een zware tegenvaller. De inspectie had het verpleeghuis na twee eerdere bezoeken al langer op de korrel doordat er zaken niet goed waren geregeld, maar nu valt Huis in de Duinen voor een periode van zes maanden...