Zwarte Piet blijft in Hillegom gewoon Zwarte Piet

Foto Yvonne fotografie Sint met zijn Pieten in Hillegom

HILLEGOM - De landelijke discussie ten spijt krijgt Zwarte Piet in Hillegom dit jaar geen andere kleurtje dan in andere jaren. ,,Dat is hier gewoon geen discussie’’, zegt organisator Wilbert Koops van Hillegom Promotie.

Door Sjaak Smakman - 24-10-2016, 18:07 (Update 24-10-2016, 18:07)

De stichting volgt volgens Koops uiteraard wel de ontwikkelingen, op het Sinterklaasjournaal en de landelijke discussie. ,,Maar we hechten aan de traditie en die verandert maar langzaam. En we willen voor de Hillegomse kinderen ook niet te veel veranderen’’, aldus Koops.

Overigens zijn de pieten in Hillegom donkerbruin, tekent hij aan. ,,En we hebben Pieten met kroeshaar, steil haar en géén haar.’’

Toch verandert er het nodige bij de aankomst op zaterdag 12 november. Om half elf meert de Pakjesboot aan in de Haven, maar de Pietendisco is dit jaar in de Hoftuin. Verder maakt de Sint geen rondrit maar loopt hij van de Haven naar de Hoftuin.

Reden is dat het Fordmuseum gaat sluiten en er daarom dit jaar geen klassieke Ford meer beschikbaar is. Een vervangende auto huren is volgens Koops gewoon te duur.

Om die reden verkast ook de ontvangst van de Goedheiligman van Villa Flora naar het Fioretticollege, waar kinderen op de foto kunnen. Daar kunnen ze ook hun kleurplaten inleveren en ook beginnen aan een speurtocht door het centrum.

Nieuw is het Sinterklaashuis op 19 en 26 november in het oude pand van Molenaar/De Bonte Boer op Hoofdstraat 56. Van 11.00u tot 17.00u kunnen de kinderen hier terecht voor spelletjes en Pietengym. Hier worden ook de prijzen van de kleurplaten en de speurtocht uitgereikt.