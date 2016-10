Jonge vrouw licht bejaarde man op in Overveen

OVERVEEN - Een bejaarde man uit Overveen is zondag het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De Overvener werd opgelicht door een jonge vrouw.

Door Jan Balk - 24-10-2016, 16:02 (Update 24-10-2016, 16:02)

De vrouw kwam rond 19:00 uur met een smoesje aan de deur. Ze vertelde dat ze geld nodig had, maar dat ze het even niet van haar moeder kon lenen.

De vrouw zou met een kwartier weer terug zijn en het geld dan terugbetalen omdat haar moeder dan weer thuis zou zijn. Toen het slachtoffer zijn portemonnee pakte om haar een klein bedrag te lenen, pakte de vrouw het briefgeld van de man en ging er vandoor.

De vrouw is rond de 23 jaar en ongeveer één meter 60 lang. Ze heeft halflang blond haar. De politie is op zoek naar tips over de zaak.