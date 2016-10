Brand in Vomar in Haarlem vermoedelijk aangestoken

Foto: Michel van Bergen

HAARLEM - De brand in de Vomar op het Leonardo dan Vinciplein in Haarlem is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie maandag.

Door Jan Balk - 24-10-2016, 16:22 (Update 24-10-2016, 16:30)

Vrijdagmiddag brak er brand uit in de Vomar. Een schap met WC-rollen was in de fik gevlogen.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden.