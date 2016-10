Bestuurder botst tegen bord en geparkeerde auto in Bloemendaal

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

BLOEMENDAAL - De bestuurder van een Poolse auto heeft dinsdagochtend op de Korte Kleverlaan in Bloemendaal een verkeersbord geraakt en vervolgens een geparkeerde auto. Het geparkeerde voertuig schoot door de klap tegen de wagen ervoor.

De man is door ambulancepersoneel opgevangen en na de eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht.

Er is flink wat schade ontstaan. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.