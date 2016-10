Culinaire gids Lekker: Bokkedoorns terug in top 10

OVERVEEN - Restaurant De Bokkedoorns in Overveen is na drie jaar terug in de top tien van culinair magazine Lekker 2017.

Door Judy Nihof - 25-10-2016, 11:11 (Update 25-10-2016, 11:11)

Het tweesterrenrestaurant klimt van een dertiende plaats naar de achtste plek in de nieuwe Lekker top 500 ’vanwege de kwaliteit van de keuken en de gastvrije sfeer’. ,,Hartstikke leuk voor de jonge crew dat dit gebeurt’’, zegt John Beeren, die zich steeds verder uit de zaak terugtrekt. ,,Mijn zoon Pascal en kok Menno Post maken nu de dienst uit, ik kijk overkoepelend toe.’’

Na een reeks topnoteringen in de Lekker-gids viel De Bokkedoorns in 2012 uit de top 10. In dat jaar kondigde de gerenommeerde kok Lucas Rive zijn vertrek aan.

Volgens Lekker heeft diens opvolger Menno Post het niveau, ’na een wat aarzelend begin, weer helemaal teruggebracht’.

De brigade onder leiding van gastheer-sommelier Peter Bruins werkt volgens Lekker ’voortreffelijk’ maar Lekker noemt ook een minpunt. Het interieur van De Bokkedoorns kan volgens de culinaire gids wel een ’restyling’ gebruiken. ,,Een restyling zit in de pen’’, aldus John Beeren. ,,Pascal en Menno zijn ermee bezig.’’

Tot de toppers in de Lekkerlijst behoren nog twee restaurants uit de regio: De Vrienden van Jacob in Santpoort met een 26ste plaats en Cheval Blanc in Heemstede. Dit restaurant schuift twee plaatsen op: van 98 naar 96.

Restaurant Inter Scaldes in Kruiningen prijkt bovenaan de Lekker500-lijst 2017. De Librije in Zwolle, vorig jaar nummer 1, staat nu op de tweede plaats.