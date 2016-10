Vondelingetjes eten als beren in dierentehuis

Foto: Agnes Sol Ziggy, Zwaan, Zebra en Zigo slapen graag samen.

ZANDVOORT - Over ruim vier weken mogen Ziggy, Zebra, Zigo en Zwaan worden opgehaald uit Dierentehuis Kennemerland. Tot die tijd spelen en slapen ze samen in hun eigen bench in het asiel.

Door Nadieh Bindels - 25-10-2016, 11:19 (Update 25-10-2016, 12:06)

De gedumpte kittens werden zaterdag - zonder moederpoes - gevonden op begraafplaats Akendam in Haarlem en zijn naar het dierentehuis in Zandvoort gebracht. Het nestje van drie poesjes en een katertje zat onder de vlooien. Bovendien hadden alle kittens lintwormen.

Inmiddels zijn ze van de parasieten bevrijd en gaat het goed met ze.

„We hebben ze bij binnenkomst meteen behandeld en gekamd”, vertelt Agnes Sol van Dierentehuis Kennemerland. „Ze spelen en slapen de hele dag en eten als beren. Ze zijn zó schattig. Ik begrijp niet dat iemand een nestje zo achter laat.”

Zelfstandig

De kittens zijn vierenhalve week oud en eten zelfstandig. „Als kittens jonger zijn, voeden we ze met de fles. Maar bij deze hoeft dat nu al niet meer. In de eerste paar weken zoogt en verzorgt de moederpoes haar kittens, daarna concentreert ze zich op de opvoeding. Ook al hebben deze kittens geen moeder meer, onze ervaring leert dat dat niet schadelijk hoeft te zijn, als er verder maar goed voor ze wordt gezorgd.”

Als ze helemaal gezond blijken, worden de poesjes en het katertje zo snel mogelijk in contact gebracht met de andere katten in het asiel. Het is belangrijk dat ze andere katten leren kennen. Normaal leren kittens omgangsvormen van hun moeder, maar deze vier moeten het leren van de andere katten hier.”

Vaker gedumpt

Het is niet voor het eerst dit jaar dat er gedumpte kittens worden binnengebracht bij Dierentehuis Kennemerland.

„Een paar weken geleden nog kregen we een kitten van twee of drie weken oud. Het beestje was helemaal alleen en had het niet overleefd als het niet was gevonden. Afgelopen voorjaar is er een moederpoes met een nest aangetroffen in een kattenbak dichtgemaakt met tape, ze konden er niet uit. Die zijn ook bij ons afgeleverd.”

Alle katten die binnenkomen bij het Dierentehuis Kennemerland worden ontvlooid, ontwormd, gechipt en gesteriliseerd of gecastreerd. Als dit straks ook bij Ziggy, Zebra, Zigo en Zwaan is gedaan, kunnen ze - dan inmiddels negen weken oud - worden opgehaald.

„We doen niet aan reserveringen. In het verleden deden we dat wel en dan haalden mensen de kittens soms niet op. Dus pas tegen de tijd dat de vier weg mogen, kunnen eventuele nieuwe baasjes zich melden. Maar gegadigden moeten tegen die tijd wel snel zijn, want kittens vinden meestal gauw een nieuw thuis.’’