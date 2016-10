Brand in woning Jan van Zurenstraat in Haarlem

HAARLEM - Een woning in de Jan van Zurenstraat in Haarlem liep dinsdagmiddag veel schade op bij een woningbrand. Rond kwart over een brak er brand uit in de keuken van de woning toen de bewoonster aan het frituren was.

Door Jan Balk - 25-10-2016, 13:36 (Update 25-10-2016, 14:21)

Bij de brand kwam veel rook vrij en er werd vrij snel opgeschaald naar ‘middelbrand’.

De brandweer heeft het vuur geblust en na zo’n twintig minuten kon het sein brandmeester worden gegeven. De keuken heeft erg veel schade opgelopen.

De bewoonster kwam met de schrik vrij en is bij de overburen opgevangen. De Jan van Zurenstraat was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor verkeer.