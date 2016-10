Lokale partij BBH strikt drie twintigers

HILLEGOM - Waar partijen over het algemeen heel veel moeite hebben om jongeren te interesseren voor de gemeentepolitiek, heeft Bevolkings Belangen Hillegom inmiddels al drie twintigers weten te strikken.

Door Sjaak Smakman - 25-10-2016, 14:04 (Update 25-10-2016, 15:04)

Afgelopen februari trad de 25-jarige Mike Roelofs als opvolger van de vertrekkende Ton Slobbe aan als het jongste gemeenteraadslid ooit in de Hillegomse gemeenteraad.

Later dit jaar werd de 20-jarige Koen Benjamins burgerraadslid voor de partij. Burgerraadsleden mogen het woord voeren tijdens commissievergaderingen maar hebben verder geen stemrecht.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering werd de 23-jarige Jeroen Nederpelt gekozen tot nieuwe voorzitter van het afdelingsbestuur. Nederpelt studeert Public Administration aan de Universiteit van Leiden.

Fractievoorzitter Frank Evers is blij met de interesse van Hillegomse jongeren in de gemeentepolitiek. ,,Met de komst van deze nieuwe partijgenoten, laat BBH zien dat ook jongeren zich daadwerkelijk bezighouden met wat er speelt in het dorp en dat hun inbreng wordt meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming.’’