Gitaarlem strikt Lucas Hamming voor presentatie Talent Award in Philharmonie

Foto Andrew Nicholson Lucas Hamming presenteert Gitaarlem Talent Award

HAARLEM - De eerstvolgende editie van de Gitaarlem Talent Award op 28 november in de Philharmonie wordt gepresenteerd door Lucas Hamming. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Door Jaap Timmers - 25-10-2016, 15:20 (Update 25-10-2016, 15:20)

Hamming neemt de rol van presentator over van VanVelzen, die afleveringen 1 en 2 voor zijn rekening nam.

Pinkpop

Lucas Hamming (Blaricum, 1993) vestigde zijn naam als singer-songwriter met hits en optredens op Pinkpop, in poptempels en op televisie. Hij kreeg landelijke bekendheid als deelnemers van het tv-programma Beste singer-songwriter van Nederland. Hamming en zijn band vormden enige tijd de huisband met De Wereld Draait Door.

Talentenprijs

Het is de derde keer dat de talentenprijs wordt toegekend. Tien deelnemers bereikten de finale na voorronden in de stad.

Opdracht was een nummer te componeren met het thema ’Take me home’.

Finalisten

De finalisten zijn John-Lewis Cabot, Sanne Brouwer, David Breebaart & Davy Lourenburg, Auke te Loo & Celine Dib, Liv Webbers, Marjo Kreileman, Christian Sebazungu, Lisa Rietveld, Peer Moens en Wessel van Deursen.

Vakjury

Een vakjury kiest de winnaar. De keuzecommissie wordt gevormd door Frans Funnekotter (directeur Hart), Daan van Rijsbergen (artiestenmanager), Ivo Maissan (directeur Klein Haarlem), Maarten Steinkamp (muziekproducent), Ruud Vinke (artiestenmanager) en Menno Timmerman (muziekproducent).

Kaarten

De Gitaarlem Talent Award is een opstapje voor een muziekloopbaan. Eerste winnares was Aina. Kaarten via www.theater-haarlem.nl