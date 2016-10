Ziekenhuisbacterie nu in twee vestigingen Spaarne Gasthuis

HAARLEM - Er liggen niet alleen patiënten met de VRE-bacterie in de Hoofddorpse vestiging van het Spaarne Gasthuis, maar in de vestiging in Schalkwijk is mogelijk ook sprake van besmetting. Achttien patiënten in Hoofddorp zijn besmet geraakt met deze bacterie. Van hen meldde een patiënt zich na zijn ontslag bij de spoedpost in Haarlem en op deze wijze is de bacterie mogelijk overgebracht naar de Haarlemse afdeling chirurgie.

25-10-2016

Op de afdelingen waar de bacterie is waargenomen, zoals interne geneeskunde en chirurgie in...