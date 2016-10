Man aangehouden in woonwagenkamp in Haarlem

HAARLEM - De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in een woonwagenkamp in de Diakenhuisweg in Haarlem een man aangehouden. Het is onduidelijk waarom de aanhouding werd verricht.

Door Jan Balk - 26-10-2016, 7:27 (Update 26-10-2016, 7:27)

Rond 02:30 uur ging het team het woonwagenkamp op. Terwijl de verdachte werd afgevoerd, gingen agenten het kamp op. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is.