Haarlemmers klagen meest over verlichting

HAARLEM - Openbare verlichting is het onderwerp waar Haarlemmers het meest over klagen bij de gemeente.

Door Richard Stekelenburg - 26-10-2016, 8:36 (Update 26-10-2016, 8:36)

Dat blijkt uit cijfers die RTL-Buurtfacts deze week publiceert over het aantal meldingen en klachten over de openbare ruimte dat in 2015 bij diverse gemeenten binnen kwam. De website baseert zich daarbij op de gegevens die ze van gemeenten zelf ontving.

Landelijk is afval de grootste bron van ergernis, zo blijkt uit die cijfers. En in steden wordt meer geklaagd dan in dorpen.

Slechte openbare verlichting is ook...