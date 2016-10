Drie auto’s opengebroken in Haarlem

HAARLEM - In de Koninginnebuurt in Haarlem zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie auto’s opengebroken. Da navigatiesystemen van de voertuigen zijn gestolen.

Door Jan Balk - 26-10-2016, 11:06 (Update 26-10-2016, 11:16)

Wijkagent Frits de Vries meldt de diefstallen op Twitter.