Opel Corsa gestolen in Kervelstraat in Haarlem

Foto: Twitter/Arno de Jonge

HAARLEM - In de Kervelstraat in Haarlem is dinsdag een Opel Corsa gestolen. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 26-10-2016, 11:19 (Update 26-10-2016, 11:19)

De diefstal moet tussen 17:30 en 21:00 uur hebben plaatsgevonden. Het kenteken van de auto bestaat onder meer uit 04-ZK-Z. Arno de Jonge meldt de diefstal op Twitter.