Haarlems laserhek tegen dieren

Foto Steinar Henskes Dieren schrikken van het laserlicht.

HAARLEM - De Haarlemse uitvinder Steinar Henskes (25) heeft met zijn bedrijf Bird Control Group drie miljoen subsidie van de Europese Unie binnengesleept. Hij gaat de komende drie jaar een ’laserhek’ ontwikkelen tegen konijnen, wilde zwijnen en herten.

Door Annalaura Molducci - 26-10-2016, 20:00 (Update 26-10-2016, 20:36)

Voor het ’hek’ dat eigenlijk bestaat uit een laserkanon, is drie jaar uitgetrokken. Henskes werkt met een universiteit in Liverpool, de Technische Universiteit (TU) in Delft en diverse partners in Groot-Brittannië en Spanje.

Henskes werd vorig jaar in Washington uitgeroepen tot student-ondernemer van de wereld...