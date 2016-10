Elswoutshoek opnieuw inzet politiek tumult

OVERVEEN - Even zag het er naar uit dat de eindeloze procedures rond Elswoutshoek in Overveen zouden worden opgelost. Maar als de VVD donderdagavond in de Bloemendaalse raad haar zin krijgt, zijn de tweelingbroers Hans en Rob Slewe, sinds zeven jaar eigenaren en bewoners van de monumentale buitenplaats, terug bij af.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 26-10-2016, 19:27 (Update 26-10-2016, 19:27)

Weinig Bloemendalers snappen wat er precies aan de hand is op Elswoutshoek. Ze weten alleen dat er regelmatig politiek tumult uitbreekt over de bouwplannen die de Slewe-broers hebben voor hun bezit,...