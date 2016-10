Hulpdiensten rukken uit voor gewonde fietser

Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Meerdere ambulances en een traumahelikopter zijnwoensdagavond opgeroepen voor een ongeval op de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. Een fietser was ter hoogte van de Zaanenlaan ten val gekomen en bleef op de grond liggen.

Omstanders boden direct eerste hulp in afwachting op de hulpdiensten. Toegesneld ambulancepersoneel ontfermde zich over de man die op de grond lag. Nadat hij op de brancard was gelegd en in de ambulance lag is hij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet naar Haarlem door te vliegen.

De fiets van het slachtoffer is door agenten meegenomen naar het politiebureau. Het is nog onduidelijk waardoor de man ten val is gekomen.