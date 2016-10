Vrouw gewond bij botsing in Haarlem

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Op de Europaweg bij de Laan van Angers in Haarlem is een vrouw donderdag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 27-10-2016, 12:36 (Update 27-10-2016, 13:36)

De vrouw zat in een auto die vanaf de Zuiderzeelaan de Europaweg over wilde rijden toen zij werd aangereden door een oudere man die over de Europaweg reed. De man raakte de zijkant van de andere wagen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.