OM eist taakstraf voor inrijden op agent in Haarlem

HAARLEM - De 43-jarige Norayr B. uit Heemstede moet voor het inrijden op een agent in burger drie dagen cel, een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijk rijverbod van een half jaar krijgen.

Dat betoogde de officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Haarlem. De celstraf is gelijk aan de tijd die B. in voorarrest zat.

B. reed vorig jaar januari in Haarlem in op de agent, die samen met een collega in burger surveilleerde en B. en zijn vrouw wilde controleren op winkeldiefstal.

De politieman claimt dat hij opzij moest springen om het vege lijf te redden en schoot vervolgens op de wegscheurende auto waarmee de verdachte vluchtte. B., die korte tijd later werd klemgereden en opgepakt, raakte daarbij gewond aan zijn been.

B., van oorsprong uit Armenië, is getraumatiseerd door zijn verleden en daarvoor onder psychiatrische behandeling. Hij zei dat hij de agent niet heeft gezien als politieman en hem evenmin heeft horen roepen dat hij van de politie was.

Hij was bang dat de man ,,die boos en dreigend" naar hem keek, lid was van de criminele bende waarvoor hij vijftien jaar geleden zijn thuisland ontvluchtte. Hij wilde ,,zo snel mogelijk weg". In de paniek liet hij zijn echtgenote achter op straat.

Advocaat Robert Mesland betoogde dat het onderzoek in de zaak rammelt en dat de politie de betrokken agent in de zaak de hand boven het hoofd heeft gehouden. Van een eerlijk proces voor B. is daardoor geen sprake, aldus Mesland.

De raadsman wil dat de rechtbank het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak niet ontvankelijk verklaart. Gebeurt dat niet, dan moet B., die ,,in blinde paniek” zou hebben gehandeld, worden vrijgesproken, aldus Mesland.

De rechtbank doet 10 november uitspraak. De agent, die 880 euro schadevergoeding van B. vordert, staat later donderdagmiddag ook terecht. Volgens het OM had hij nooit mogen schieten.