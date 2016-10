Kunstenares Miep den Haan: ’Ik ben nooit klaar met leren’

Foto United Photo/Toussaint Kluiters ,,Ik wil me blijven ontwikkelen en dat vind je terug in mijn werk.”

HAARLEM - In aanloop naar de Kunstlijn 2016, die op 2, 3 en 4 november in Haarlem en omliggende plaatsen gehouden wordt, besteden we extra aandacht aan deelnemende kunstenaars. Door losse verhalen, maar ook via de speciale Kunstlijnbijlage die dinsdag 1 november bij de papieren editie van deze krant zit.

Door Maarten Claus - 27-10-2016, 14:28 (Update 27-10-2016, 14:28)

Miep den Haan houdt zich sinds haar pensionering bezig met beeldende kunst. Na een leven in de verpleging volgde ze in snel tempo verschillende opleidingen en cursussen, onder meer aan de Haarlemse...