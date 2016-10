Wethouder Botter vergist zich met Componistenbuurt

Foto United Photos/Paul Vreeker Wethouder Jur Botter, D66.

HAARLEM - Een heel verhaal van wethouder Jur Botter van Haarlem op Facebook over het feit dat Haarlem nog geen componistenwijk zou hebben heeft geleid tot gefronste wenkbrauwen bij de PvdA over zoveel onwetendheid. Raadslid Moussa Aynan heeft daarom vragen gesteld.

Door Annalaura Molducci - 27-10-2016, 17:05 (Update 27-10-2016, 17:16)

Op Facebook schrijft Botter: ,,Eén van de bijzondere onderdelen uit mijn portefeuille is het verlenen of goedkeuren van straatnamen. De namen worden bedacht en voorgedragen door een straatnamencommissie. Die gaan niet over een nacht ijs. De namen moeten aan allerlei eisen moeten voldoen. Omdat het goed gaat in Haarlem krijgen wij binnenkort een heuse componistenwijk in Schalkwijk. Die hadden we nog niet in Haarlem.’’

Dat blijkt niet het geval, weet Aynan. In de Slachthuisbuurt dragen twaalf straten de namen van componisten. Als de wethouder goedkeuring aan het voorstel geeft vraagt hij zich af of Botter weet dat Haarlem reeds een componistenwijk heeft.

En botst dat dan niet? En is de wethouder, gezien het bovenstaande, nog steeds van plan goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de straatnamencommissie?

Botter laat weten dat het gaat om een storm in een glas water. Hij heeft zich ook niet vergist. Want het gaat in de nieuwe wijk om de barokke en romantische componisten en die waren er nog niet eerder in Haarlem.

Maar hij bedenkt zich voortaan wel twee keer voordat hij weer zo’n verhaal op Facebook zet. ,,Ik wilde alleen maar laten weten hoe dat gaat met zo’n straatnamencommissie omdat er nooit over wordt gecommuniceerd.”