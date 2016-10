Een terecht schot, dacht de agent

HAARLEM - Premier Rutte stak onlangs agenten die gebruik maakten van hun dienstwapen nog maar eens een hart onder de riem: ’Als een politieman zijn wapen trekt, dan ga ik er vanuit dat het nodig was.’ Toch zit brigadier Michael P. vandaag voor de meervoudige kamer op verdenking van poging tot doodslag.

Door Jacob van der Meulen - 27-10-2016, 20:08 (Update 27-10-2016, 20:08)

Het lijkt bijna een statement maar de politieman die jaren in burger zijn werk deed in het Robuust Interventie Team is vandaag in uniform, inclusief dienstwapen, naar de rechtbank gekomen....