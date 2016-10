Russische douane neemt voor Kunstlijn Haarlem bestemde kunst in beslag

Demir Demirov Een van de werken uit de door de Russen tegengehouden serie Innerlight van de kunstenaar Demir Demirov

HAARLEM - De Russische douane heeft donderdag kunst tegengehouden van de Russische kunstenaar Demir Demirov. Het werk was bestemd voor de Roze Kunstlijn, onderdeel van de Kunstlijn Haarlem en zou in het eerste weekeinde van november worden geëxposeerd aan de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem.

Door Leontien van Engelen - 27-10-2016, 22:58 (Update 27-10-2016, 23:00)

Wouter Rutten, voorzitter van COC Kennemerland, maakte het bericht van kunstenaar Demirov donderdagavond via Facebook wereldkundig. ,,Ik sta perplex. Dit kunstwerk was onderweg naar Haarlem om te worden geëxposeerd tijdens de Roze Kunstlijn. En is tegengehouden door de Russische douane omdat het 'homosexualiteit zou bevorderen'. Wat een schande.’’

D66-wethouder Jur Botter (Cultuur) reageerde ook via Facebook. ,,Het is echt heel ernstig dat dit gebeurt. Wellicht dat wij als gemeente een brief kunnen sturen naar de Russische ambassadeur in Den Haag waarin wij ons ongenoegen uiten. Daarnaast zou ik mij kunnen voorstellen dat de organisatie afdrukken laat maken van deze kunstwerken en als reproductie op de kunstlijn expositie ophangen.’’

Het werk is een serie met als titel Innerlight en heeft volgens Rutten als thema het overwinnen van je eigen homofobie. ,,De worsteling die je hebt met de acceptatie van jezelf.’’

Rutten maakt zich vooral zorgen wat er nu met de kunstwerken gaat gebeuren. ,,Die staan ergens in een Russisch douane-depot en daar zullen ze er zeker niet zachtzinnig mee omgaan.’’