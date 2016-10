Nieuwe manege komende zomer klaar

Impressie van de nieuwe manege.

HILLEGOM - Het bouwrijp maken is inmiddels al begonnen, de eerste paal kan eind dit jaar de grond in en ergens in de zomer van volgend jaar moet de nieuwe manege Hillegom er dan staan.

Door Sjaak Smakman - 28-10-2016, 14:24 (Update 28-10-2016, 15:30)

Daarmee krijgt de manege aan de Oude Weerlaan een kleine vijftien jaar na de eerste plannen dan eindelijk een nieuw onderkomen. Op de plek van de huidige manege moeten huizen komen, al is dat nog niet zeker omdat hier ook een van de varianten van de Duinpolderweg loopt.

Manege is er helemaal klaar voor

Elf jaar heeft het geduurd voordat Manege Hillegom kan gaan verhuizen. Het laat zich dus raden dat Marian Koopman heel blij is met de uitspraak van de Raad van State dat de manege naar de Weerlanerpolder kan verhuizen. ,,We willen nu hurry up door’’.

Maandag is het echter feest op de manege: wethouder Jeroen Verheijen en manegehoudster Marian Koopman ondertekenen dan de overdracht van de grond van de huidige manege aan de gemeente en de overdacht van de grond in de Vosse- en Weerlanerpolder aan de manege.

Het bleef lang spannend of de verhuizing wel kon doorgaan, omdat een aantal bedrijven op het aangrenzende bedrijventerrein Horst ten Daal een de vereniging Behoud de Polders tot aan de Raad van State procedeerden om de komst van de manege tegen te houden. Eind augustus oordeelde die echter dat de verhuizing kan doorgaan. Verheijen liet toen weten snel spijkers met koppen te gaan slaan.

