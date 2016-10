’Station Hillegom nu echt onder controle’

De fietsenstalling in Hillegom.

HILLEGOM - Met de herinrichting van het stationsplein, de nieuwe LED-verlichting, de inzet van een lokfiets en niet te vergeten het koffiekraampje van Richard Heus is de veiligheid op het station van Hillegom enorm verbeterd.

Door Sjaak Smakman - 28-10-2016, 18:25 (Update 28-10-2016, 18:25)

Het is nu helemaal onder controle, verzekert burgemeester Arie van Erk zelfs. Dat is een hele verandering met een paar jaar geleden, toen vandalisme en diefstal van fietsen een terugkerend thema in de politiek vormden.

De inzet van een lokfiets, waarvan de dief via de ingebouwde gps-tracker kan worden opgespoord, leverde de afgelopen jaren ongeveer tien aanhoudingen op. Weesfietsen worden sneller verwijderd, waardoor er meer stallingsruimte is gekomen. Ook de komst van het koffietentje van Richard Heus is een aanwinst, zegt wijkagent Marco van Mars: ,,Dat is een win-win. Hij zorgt voor een paar extra ogen op het station en wij kunnen even met hem bijpraten bij een bakkie koffie.’’

Parkeren met de auto blijft een probleem bij het station. Het college wil er niet méér aanleggen. Dan komen er alleen maar meer mensen met de auto naar het station, denkt wethouder Anne de Jong.