Feestelijke prijsuitreiking Hillegomse gedichtenwedstrijd

Dichters dragen voor tijdens de prijsuitreiking van 2015.

HILLEGOM - Er kwamen 388 gedichten binnen, negentig werden er geselecteerd en daaruit zijn de drie hoofdprijzen en vier speciale vermeldingen gekozen. Zondag 6 november wordt bekend wie de winnaars zijn van de zevende Hillegomse Gedichtenwedstrijd.

Door Sjaak Smakman - 28-10-2016, 15:03 (Update 28-10-2016, 15:22)

De feestelijke bijeenkomst begint zondagmiddag om 13.00 uur in het cultureel centrum Het Raam aan de Prinses Irenelaan en de toegang is gratis. ’Daar lach je dan’, was het thema voor dit jaar.

De jury bestond uit drie vrouwen en drie mannen: Veronica Handgraaf, Jacqueline Wallaart, Annechien Snuif, Gerard Schoenmaker, Gerrit Kleijheeg en Peter Nieuwendijk (voorzitter). De jury had naar eigen zeggen geen gemakkelijke taak. Alleen in de categorie limerick vielen de inzendingen wat tegen. Een goede limerick moet voldoen aan duidelijke eisen en velen deden dat niet.

De prijswinnaars zijn afkomstig uit Enschede, Antwerpen, Nieuwegein, Hillegom, Hekelingen, Bergen op Zoom en Utrecht. Zij dragen uiteraard hun werk voor. Muzikale begeleiding is in handen van het trio Vuelo. Ook zal er dit jaar weer ruimte zijn voor andere dichters om hun werk voor te dragen.

De negentig geselecteerde gedichten worden uitgegeven in een speciale bundel die eind dit jaar of begin volgend jaar verschijnt.

De bundel is dan te koop via artprojects.nl. Daar zijn ook de bundels van de afgelopen jaren nog te verkrijgen.

Het thema voor de achtste Hillegomse Gedichtenwedstrijd in 2017 is al bekend: Kleur Bekennen.