Dronken automobilist krijgt boete van 425 euro in Haarlem

HAARLEM - Een 24-jarige man uit Nieuw-Vennep heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een boete van 425 euro gekregen omdat hij dronken achter het stuur zat. Hij werd gepakt in Haarlem.

Door Jan Balk - 28-10-2016, 15:12 (Update 28-10-2016, 15:30)

De man reed rond 01:20 uur in een personenauto vanuit Heemstede richting Haarlem en ging een woonwijk in. De bestuurder reed afwisselend langzaam en wat sneller en gaf vooral gas in de bochten.

De automobilist werd daarom aan de kant gezet. De man uit Nieuw-Vennep blies 355 ug/l. Dat is anderhalf maal het toegestane maximum van 220 ug/l.

