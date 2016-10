Homo-erotische tekeningen Haarlemse Kunstlijn uiteindelijk toch vrijgegeven

Foto Demir Demirov Zes werken van Demir Demirov, waaronder bijgaande ’Ejaculation’, zijn bestemd voor de Haarlemse atelierroute de Kunstlijn. Ze waren enige tijd vastgehouden door Russische douane.

HAARLEM - Zes kunstwerken van Demir Demirov, een 33-jarige hiv-patiënt uit Moskou, zijn gisteren licht beschadigd in Nederland aangekomen, nadat de Russische douane het pakketje homokunst enige tijd tegenhield en bestudeerd had. De blokkade leidde tot woede in de homo-gemeenschap en stukken in de pers.

Door Jaap Timmers - 28-10-2016, 16:08 (Update 28-10-2016, 16:30)

De homo-erotische werken worden over een week tentoongesteld in Haarlem tijdens de Kunstlijn, de oudste en grootste atelierroute van Nederland.

Bevordering

In Rusland is ’bevordering van homoseksualiteit’ verboden. Of dit de reden was van de opgehouden zending is onduidelijk....