Jolande Withuis spreekt bij Bibliotheek Haarlem Centrum over biografie Juliana

ANP/Koen van Weel Jolande Withuis

HAARLEM - Het leverde deze week al behoorlijk wat gespreksstof op, de zojuist verschenen biografie met ’Juliana: vorstin in een mannenwereld’ van Jolande Withuis over oud-koningin Juliana.

Door Leontien van Engelen - 28-10-2016, 16:08 (Update 28-10-2016, 16:08)

Auteur en sociologe Withuis gaat op woensdag 9 november vanaf 20.00 uur in gesprek over Juliana en haar biografie met Oranje-kenner Dorine Hermans. Het gesprek wordt geleid door auteur en Juliana-fan Gerbrand Bakker. De avond vindt plaats in de Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32).

Niet eerder verscheen een zo uitgebreide, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde biografie van de vorstin die velen beschouwen als ‘onze’ koningin.

Withuis kon haar werk baseren op brieven en ander nooit eerder gepubliceerd privémateriaal. Daarmee schreef ze niet alleen een intieme en indringende levensgeschiedenis, maar ook een portret van een veelbewogen eeuw.

Kaartjes voor de gespreksavond kosten 10 euro. Online te reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl of te koop bij mede-organisator Athenaeum Boekhandel (Gedempte Oude Gracht 70).