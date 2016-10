Andere studielening voor gehandicapten

HAARLEM - Het college komt begin volgend jaar met een nieuw voorstel voor een studielening voor gehandicapten. Dat is de uitkomst van vragen die de ChristenUnie heeft gesteld.

Door Annalaura Molducci - 29-10-2016, 7:00 (Update 29-10-2016, 7:00)

Haarlem verstrekt in vergelijking met andere gemeenten een relatief lage toeslag, ontdekte de ChristenUnie. Dat gebeurde uit voorzichtigheid omdat niet bekend was hoeveel geld er naar Haarlem zou komen. Het mag omdat het verstrekken van de toeslag een gemeentelijke bevoegdheid is.

De huidige toeslag blijkt tien keer zo laag als de oude landelijke regeling. Op...