Wasserij Van Houten bestaat 225 jaar: ’Een kind kan hier niet de was doen’

Het voltallige personeel poseert voor de fotograaf ter gelegenheid van het jubileum.

HEEMSTEDE - De broers Robert en Paul namen het familiebedrijf in 2003 over van de vorige generatie. Al snel zetten ze een historische stap: de wasserij verhuisde van de Blekersvaart naar het industriegebied bij de haven.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 28-10-2016, 18:17 (Update 28-10-2016, 18:17)

,,Op de oude plek was Van Houten de laatste van de blekers die eeuwenlang aan de Blekersvaart hadden gezeten, met grasvelden waarop het witgoed werd gebleekt in de zon.’’ De verhuizing was onvermijdelijk. ,,Op de nieuwe locatie konden we doorgroeien.’’

Voordat de nieuwe tweekoppige directie aantrad, was...