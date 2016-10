Nieuwe Nota Landgoederen zet in Bloemendaal stolp over erfgoed

BLOEMENDAAL - Wie in Bloemendaal een landhuis in het groen gaat bewonen, wordt in een keurslijf geperst. Met de aanname van de Nota Landgoederen heeft de gemeenteraad van Bloemendaal donderdag de handelingsvrijheid voor de bewoners van landgoederen en buitenplaatsen stevig ingeperkt.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 28-10-2016, 18:21 (Update 28-10-2016, 18:21)

Aan de totstandkoming van de nota ging jarenlang overleg vooraf tussen de gemeente en de verschillende buitenplaatsbewoners in Zuid-Kennemerland. Daar rolde een pakket maatregelen uit die het rijke cultuur-historische erfgoed moet beschermen, maar die het voor eigenaren wel mogelijk maakt extra...