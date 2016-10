Bloemendaals college: ’Er komt oplossing voor Slewe-broers’

OVERVEEN - Ondanks de beperkingen die de Bloemendaalse raad donderdag heeft opgelegd aan het landgoederenbeleid, blijft het college geloven in een goede afloop voor het conflict met de gebroeders Slewe. Rob en Hans Slewe willen een woonhuis bouwen op buitenplaats Elswoutshoek.

Door Kees van der Linden - 28-10-2016, 18:29 (Update 28-10-2016, 18:29)

Wat velen vreesden, is gebeurd: in Bloemendaal is het voortaan verboden om utiliteitsgebouwen op een buitenplaats of landgoed een woonbestemming te geven.

Diverse betrokkenen - onder wie de Slewes zelf - gaan er van uit dat dit een streep is door het...