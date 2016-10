UvA haakt af bij plannen voor Koepel

HAARLEM - De Universiteit van Amsterdam doet niet meer mee met de plannen van de stichting Panopticon voor een University College in de Haarlemse Koepelgevangenis. Dat besluit kwam vrijdag totaal onverwacht voor deze stichting.

De UvA had al een intentieovereenkomst getekend met Panopticon over haar bijdrage aan het project. Maar de universiteit kiest ervoor om de focus te richten op Amsterdam.

De teleurstelling bij Jacqueline van de Sande van Panopticon is dan ook groot. ,,We hebben een jaar gesproken met de UvA, het was natuurlijk beter geweest als we dit eerder hadden geweten. Maar we zijn nu met Inholland, onze andere onderwijspartner voor de Koepel, op zoek naar een andere universiteit. De eerste afspraken met andere kandidaten zijn al gemaakt. Want een academische verankering van een University College is nodig.’’

Het besluit van de UvA is een fikse tegenvaller, maar betekent niet het einde van de plannen van Panopticon. ,,Het tijdstip waarop de UvA dit bekend maakt is heel lastig’’, zegt Van de Sande, ,,er is nu snelheid vereist bij het vinden van een andere universiteit. De verwachting is dat het snel kan gaan omdat ons plan financieel haalbaar is. Maar het vraagt wat tijd van onze kant.’’

Haalbaarheid

De gemeente Haarlem is bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar de plannen van Panopticon. De gemeente wil bij de verkoop van de Koepel gebruik maken van haar voorkeurspositie door zelf de Koepel aan te kopen en het complex meteen door te verkopen aan Panopticon. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek hadden eind volgende maand in de raadscommissie Ontwikkeling moeten worden besproken, waarna de gemeenteraad half december een besluit had willen nemen om wel of niet met Panopticon in zee te gaan.

Wethouder Jeroen van Spijk (D66) wil Panopticon extra tijd gunnen om een andere universiteit te vinden. Het college van B en W kwam juist deze week tot de conclusie dat het plan voor een University College kansrijk is omdat het voldoet aan de ambities en eisen van de gemeente. Van Spijk: ,,Het besluit van de UvA kwam heel onverwacht. Panopticon heeft een heel degelijk plan, waarover iedereen enthousiast is. Ze hebben er heel veel energie ingestopt en ik denk dat het nog steeds kansrijk is.’’ Het raadsbesluit over de aankoop van de Koepel wil hij daarom uitstellen tot eind januari.

