Politie zoekt getuige mishandeling Haarlem

HAARLEM - De Haarlemse politie is op zoek naar een persoon die getuige was van een mishandeling die zondagavond 23 oktober plaatshad op de Briandlaan. Hierbij werd een in vrouw rond half tien in de buurt van het gezondheidscentrum aangevallen door een jongen.

Door Internetredactie - 29-10-2016, 13:40 (Update 29-10-2016, 13:41)

De vrouw kwam hierbij hard ten val. Een man die op dat moment in de straat zijn hond uitliet schreeuwde naar de jongen dat hij de vrouw met rust moest laten, waarna de dader de benen nam.

De politie meldt zaterdagmiddag op zoek te zijn naar de hondenuitlater. In verband met het onderzoek zouden zij hem een paar vragen willen stellen.

Van de dader, waarvan bekend is gemaakt dat het om een lichtgetinte jongen maakt, ontbreekt elk spoor.