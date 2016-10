Automobilist met vijf keer te veel drank op veroorzaakt aanrijding in Haarlem

ANP

HAARLEM - Je hebt bestuurders met teveel alcohol op en stomdronken bestuurders. De automobilist die vrijdagavond in Parkwijk in Haarlem door de politie werd aangehouden, viel duidelijk in de laatste categorie.

Door Floris van Bodegraven - 29-10-2016, 21:56 (Update 29-10-2016, 21:56)

Agenten waren op de melding van een aanrijding afgekomen toen ze de 30-jarige man aantroffen. De bestuurder had een aanrijding veroorzaakt en was ongedeerd, maar wel goed de weg kwijt: bij een ademanalyse scoorde hij 1085 ug/l, waar 220 ug/l het limiet is. De man was dus met het equivalent van tien biertjes op achter het stuur gekropen.

Gelukkig vielen er geen gewonden bij het ongeval. De man is door de politie aangehouden. De bestuurder verliest zijn rijbewijs, krijgt een proces-verbaal en een Educatieve Maatregel Alcohol, meldt de politie op Facebook. De schade zal worden verhaald op de bestuurder.