Jubilerend Straatjournaal interviewt Máxima

Het jongste nummer van Straatjournaal. Met Máxima.

HAARLEM - De jubilerende Haarlemse daklozenkrant Straatjournaal presenteert in haar jongste nummer, dat dinsdag verschijnt, een exclusief interview met Máxima.

Door Richard Stekelenburg - 1-11-2016, 7:00 (Update 1-11-2016, 7:26)

Hoofdredacteur Floor de Booys en Straatjournaalverkoper Evert van den Brink spraken de koningin in september een uur lang op landhuis Eikenhorst onder meer over haar inzet voor het platform ’Wijzer in Geldzaken’, dat aandacht vraagt voor financiële educatie.

De Booys: ,,Maar we hebben haar ook gevraagd hoe ze haar dochters leert met geld om te gaan.’’ Het interview verschijnt deze maand in alle...