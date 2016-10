Hillegommerbrug wordt van kunststof

Foto United Photos/Paul Vreeker Het ’echte werk’ aan de Hillegommerbrug is begonnen.

HILLEGOM - Het eerste spectaculaire deel van de vervanging van de Hillegommerbrug zit er op: maandag werd het bestaande brugdek opgetakeld en op een ponton gezet.

Door Sjaak Smakman - 31-10-2016, 17:27 (Update 31-10-2016, 19:02)

Het tweede spektakelstuk staat gepland voor woensdag 16 november, als de nieuwe zogeheten val wordt geplaatst. Dat is een bijzonder onderdeel, want het is helemaal gemaakt van composiet, met glasvezels versterkte polyester.

Vaste bruggen van kunststof zijn er al langer, maar volgens projectleider Maikel Alberts is Haarlemmermeer een van de eerste gemeenten die kunststof gebruikt voor een...