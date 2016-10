Co-vader 1: Je wilt overal deel van zijn

HAARLEM - Jan Peter Tuinier (47) is rayonmanager bij een uitzendbureau voor zorg en welzijn. Hij heeft sinds vijftien jaar een relatie met Daan.

Door John Oomkes - 1-11-2016, 10:45 (Update 1-11-2016, 11:11)

,,Ik heb altijd kinderen willen hebben. Al voor Daan kwam ik erachter hoe moeilijk die wens te verwezenlijken is. Ik ben ooit met een vriendin heel ver gegaan. Bij een notaris geweest, en dergelijke. Zo van, als we er nu toe besluiten, dan zijn we er klaar voor. Om medische redenen mocht dat helaas niet doorgaan.’’

,,Het was dus...