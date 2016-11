Man zwaargewond door val van dak in Aerdenhout

Foto’s; Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

AERDENHOUT - In de Generaal Winkelmanlaan in Aerdenhout is een man dinsdag van een dak van een woning gevallen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Door Jan Balk - 1-11-2016, 15:45 (Update 1-11-2016, 16:01)

De man was rond 14:30 uur op het dak aan het klussen toen hij enkele meters naar beneden viel. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter uit Amsterdam werden gealarmeerd om hulp te verlenen.

Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend. De traumahelikopter landde in de buurt waarna de arts met een politiebusje naar het slachtoffer is gebracht. Het slachtoffer is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.